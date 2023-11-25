Baba ile anne kaçırılan çocukları için HDP önünde evlat nöbetine katıldı





"BEN OĞLUMU YILLARCA BEKLEYEMEM"

Oğluna gözyaşı içinde 'teslim ol' çağrısında bulunan anne Hatice Aksoy ise şunları kaydetti:

"Erhan, oğlum neredesin? Artık evine dön. Senin derdinden ölmek üzereyim. Onlar seni kandırdı. Erhan, devletimize teslim ol. Herhangi bir suçun yok. Bundan dolayı devletimiz sana bir şey yapmayacak. Oğlum, seni HDP il binasının önünde bekliyorum. Oğlumun fıtık hastalığı vardı. Evladım bir yere takılmıyordu. Oğlum ben seni yıllarca bekleyemem."