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Giriş Tarihi: 10.10.2023 18:25 Son Güncelleme: 10.10.2023 18:36

Adana’da baba oğlunu tüfekle vurarak öldürdü

Adana’da Nurettin O., bisiklet süren oğlu Serhat O.’yu tüfekle vurarak öldürdü. Polis, katil zanlısı Nurettin O.’yu gözaltına aldı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana’da baba oğlunu tüfekle vurarak öldürdü

Adana'da güvenlik görevlisi Nurettin O., tartıştığı oğlu Serhat O.'yu tüfekle vurarak öldürdü. Katil zanlısı baba gözaltına alınırken hayatını kaybeden Serhat O.,'nun cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN ÜZERİNDE

Olay merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Serhat O., Yeni Sanayi Sitesi'nde güvenlik görevlisi babası Nurettin O.'nun yanına gitti. Baba ile oğlu, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Nurettin O., kulübedeki av tüfeğiyle elektrikli bisiklet üzerindeki oğlu Serhat O.'yu vurdu. Serhat O. kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Yapılan kontrolde Serhat O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Nurettin O. ise gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olay yerindeki incelemenin ardından Serhat O.'nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Nurettin O.'nun emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Adana’da baba oğlunu tüfekle vurarak öldürdü
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