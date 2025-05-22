Baba-oğul cinayetinde gözaltı sayısı 7’ye yükseldi

Diyarbakır'ın Sur ilçesi kırsal Erveni Mahallesi'nde, kamyonet ile birlikte Remzi Sati (50) ve oğlu Muhammed Sati (15) yanmış halde bulundu. Yapılan incelemeler sonucu, cinayete kurban giden baba ve oğul olayıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, aralarında Sati'nin ortağı ve yakının da olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sorgulamaları ışığında soruşturma genişletildi. Cumhuriyet Savcılığının kararıyla 4 kişi daha gözaltına alındı.

ALINAN ÖRNEKLER İSTANBUL ADLI TIPA GÖNDERİLDİ

Baba ve oğula Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi yapıldı. Ancak cesetler yandığı için alınan örnekler detaylı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildi.