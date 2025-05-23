Baba-oğul cinayetinde gözaltındaki 7 kişi adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesi kırsal Erveni Mahallesi'nde, kamyonet ile birlikte Remzi Sati (50) ve oğlu Muhammed Sati (15) yanmış halde bulundu. Yapılan incelemeler sonucu, cinayete kurban giden baba ve oğul olayıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, aralarında Sati'nin ortağı A.B.'nin de ve yakının da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Sur İlçe Jandarma Komutanlığında sorgulamaları tamamlanan 7 kişi hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Ardında cinayet şüphelisi 7 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınmaya başlayan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Savcılık ifadeleri tamamlandıktan sonra 7 kişi nöbetçi mahkemeye sevk edilecek.