Mudanya ilçesine bağlı Çınarlı kırsal mahallesinde yaşayan Baba Serkan Bayraktar ile oğlu Süleyman Bayraktar arasında gece 02.00 sıralarında tartışma çıktı. Alkollü oldukları iddia edilen baba ile oğul arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkeden gözü dönen baba Serkan Bayraktar, evde bulunan tüfeği alarak oğluna ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda saçma isabet eden Süleyman Bayraktar kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Süleyman Bayraktar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Serkan Bayraktar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.