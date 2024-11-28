Baba-oğul kavgasında ölüme sebebiyet davası sonuçlandı: Meşru savunma kabul edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Ayazma Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde bulunan bir apartmanda 14 Kasım 2022 tarihinde trajik bir olay meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan Yunus Ş. (24) ve babası Şakir Ş. (55) arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddetlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine Yunus Ş., babasına saldırdı. Bunun üzerine Şakir Ş., oğlunun boğazını sıkarak kendisini savunmaya çalıştı. Ancak Yunus Ş.'nin bilincini kaybettiğini fark eden baba, oğlunu bıraktı. Olayın ardından anne Arzu Ş. hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Sağlık ekiplerinin hastanede yaptığı müdahalelere rağmen Yunus Ş., hayatını kaybetti. Şakir Ş., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU

Olayla ilgili açılan dava, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. İlk duruşma, 1 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşti. Şakir Ş., duruşmada savunmalarını yinelerken, mahkeme heyeti sanığın tutuksuz yargılanmasına karar vererek adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan mütalaada, olay sırasında Yunus Ş.'nin babasına ağır hakaretler ettiği ve aralarındaki tartışmanın bu sözlerle başladığı belirtildi. Mütalaaya göre, Yunus Ş., babasının göğüs bölgesine vurmuş, ardından baba Şakir Ş. ise oğlunun boğazını sıkarak ölümüne neden olmuştu. Savcı, bu durumun meşru savunma sınırlarını aştığı ve baba Şakir Ş.'nin haksız tahrik altında hareket ettiğine kanaat getirerek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 18 ila 24 yıl hapis cezasına çevrilmesini talep etti.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Şakir Ş., esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında beraatini talep ederek, "Beraatimi, aksi kanaatte ise lehime olan hükümlerin uygulanmasını istiyorum" dedi. Sanığın avukatı Hakan Akkaya ise müvekkilinin uzun süre maktul tarafından şiddete ve tehditlere maruz kaldığını belirtti. Avukat Akkaya, olay günü de sanığın kendisini ve eşini korumak amacıyla hareket ettiğini ifade ederek, "Müvekkilim ve eşi, maktulden korktukları için sırayla uyuyan insanlardır. Olay günü müvekkilim maktulün saldırısına maruz kalmış, kendisini savunurken maktul hareketsiz kalmıştır. Oğlumuzun sağlık sorunları göz önüne alındığında, bu durumun da ölümde etkili olduğu kanaatindeyiz. Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz, aksi halde lehine olan hükümlerin uygulanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

CEZALANDIRILMASINA YER YOK

Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, sanığın olay anındaki şartlar göz önüne alındığında, kendisine yönelen haksız saldırıyı engellemek için meşru müdafaa sınırlarını aşmak zorunda kaldığını ve bu durumun heyecan, korku veya telaştan kaynaklandığını değerlendirdi. Bu gerekçelerle mahkeme, sanığın kusurunun bulunmadığına ve cezalandırılmasına yer olmadığına hükmetti.