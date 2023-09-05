Haberler Yaşam Haberleri Baba oğulun katili 17 gün sonra parkta otururken yakalandı
Giriş Tarihi: 5.9.2023 00:10 Son Güncelleme: 5.9.2023 00:12

Baba oğulun katili 17 gün sonra parkta otururken yakalandı

Sivas’ın Kangal ilçesinde uzun süredir devam eden husumet, trajik bir olaya dönüştü. Ali Karabayır, eniştesi Ali Rıza Ercan (75) ve oğlu Hüseyin Ercan'ı (52) av tüfeğiyle öldürüp dağa kaçmasının ardından 17 gün sonra Sivas'ta bir parkta yakalandı.

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Baba oğulun katili 17 gün sonra parkta otururken yakalandı

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Topardıç köyünde, husumetli olduğu eniştesi Ali Rıza Ercan (75) ile oğlu Hüseyin Ercan'ı (52) av tüfeğiyle öldürdükten sonra dağa kaçan Ali Karabayır, 17 gün süren bir kaçışın ardından Sivas'ta bir parkta yakalandı. Olay, 18 Ağustos Cuma günü, Topardıç köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşandı. Sivas Valiliği, firari şahsın Sivas merkez Pulur Mahallesindeki bir parkta tespit edildiğini ve gözaltına alındığını duyurdu. Karabayır, adli mercilere sevk edildi.

Sivas Valiliği resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "İlimiz Kangal ilçesi, Topardıç köyünde 18.08.2023 Cuma günü meydana gelen olayda, A. Karabayır isimli şahıs, aynı köyde ikamet eden eniştesi Rıza Ercan ve yeğeni Hüseyin Ercan'ı av tüfeği ile öldürerek olay yerinden kaçmıştır.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmada, firari şahsın Sivas merkez Pulur Mahallesinde bir parkta olduğu anlaşılmış, şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli mercilere sevk edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kritik zirve sonrası Başkan Erdoğan'dan tahıl koridoru mesajı: Yeni öneri paketi hazırladık
Talihsız kaza aileyi birleştirdi
SON DAKİKA | Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu! A Milli Kadın Voleybol Takımı tarih yazdı...
Son dakika: HKP Genel Başkanı gözaltına alındı! Şok ifadeler: "Oğlu tuttu, babası da bıçakladı” dedi
Halk TV’de iç savaş provokasyonu: Canlı yayında skandal sözler!
Başkan Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti! Kaza sonrası ilk fotoğraf
Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları İstanbul'a geldi
Başkan Erdoğan ile Putin arasında görüşme öncesi samimi diyalog
SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı
Aslı Bekiroğlu yeni aşkını düğünde ilan etti! Bu kez gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı
ARKADAŞINA GÖNDER
Baba oğulun katili 17 gün sonra parkta otururken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA