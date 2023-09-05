Baba oğulun katili 17 gün sonra parkta otururken yakalandı

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Topardıç köyünde, husumetli olduğu eniştesi Ali Rıza Ercan (75) ile oğlu Hüseyin Ercan'ı (52) av tüfeğiyle öldürdükten sonra dağa kaçan Ali Karabayır, 17 gün süren bir kaçışın ardından Sivas'ta bir parkta yakalandı. Olay, 18 Ağustos Cuma günü, Topardıç köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşandı. Sivas Valiliği, firari şahsın Sivas merkez Pulur Mahallesindeki bir parkta tespit edildiğini ve gözaltına alındığını duyurdu. Karabayır, adli mercilere sevk edildi.

Sivas Valiliği resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "İlimiz Kangal ilçesi, Topardıç köyünde 18.08.2023 Cuma günü meydana gelen olayda, A. Karabayır isimli şahıs, aynı köyde ikamet eden eniştesi Rıza Ercan ve yeğeni Hüseyin Ercan'ı av tüfeği ile öldürerek olay yerinden kaçmıştır.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmada, firari şahsın Sivas merkez Pulur Mahallesinde bir parkta olduğu anlaşılmış, şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli mercilere sevk edilmiştir." ifadelerine yer verdi.