İzmir'de 3 gün önce ormanda cesetleri bulunan Eyüp Durnagöl (43) ile oğlu Yusuf Durnagöl'ün (14) ölümüne ilişkin korkunç detaylara SABAH ulaştı. Cinayetin Durnagöl'ün mirasına konmak isteyen ikinci eşi Emel Durnagöl (29) tarafından planlandığı ortaya çıktı.

Korkunç olay, Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi'nde 23 Kasım gecesi meydana geldi. Ormanlık alanda silah sesleri duyan vatandaşlar jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, kafe işletmecisi olan ve besicilik yapan Eyüp Durnagöl ile ilk evliliğinden olan oğlu Yusuf Durnagöl'ü kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde av tüfeğiyle vurulan baba ile oğlunun öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından baba ve oğlu toprağa verildi.

KATİL EN YAKININDAN ÇIKTI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Durnagöl'ün ikinci eşi Emel Durnagöl (29), bebeklerinin bakıcısı Nazlı Kurşun (20) ile bakıcının erkek arkadaşı Hüseyin Kar tutuklandı. Durnagöl'ün ikinci evliliğinden 1.5 aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi. Emel Durnagöl'ün bebek bakıcısı ve onun sevgilisi ile birlikte kocasının mirasına konabilmek için şeytani planı yaptığı iddia edildi.

TETİĞİ BAKICI ÇEKTİ

Bakıcı Nazlı Kurşun'un ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Kurşun olaydan sonra sevgilisi Hüseyin Kar'ın tüfeği parçalayarak çöplüğe attığını belirtti. Hüseyin Kar'ın, cinayetten sonra Eyüp Durnagöl'ün aracını alarak Emel Durnagöl ile Nazlı Kurşun'u evlerine bıraktığı ve hiçbir şey olmamış gibi aracı park edip gittiği belirlendi. Bu arada cinayetin yaşandığı yerdeki hayvan damında bulunan kamera kayıtlarının yok edildiği öğrenildi.