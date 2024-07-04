Baba-oğulun miras anlaşmazlığı kanlı bitti

Bağlarbaşı Mahallesinde yaşayan babası Nizamettin Ölger'in evine giden Ramazan Ölger, kendisini mirasından reddeden babasıyla tartışmaya başladı. Evin bahçesinde başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkelenen baba, evden aldığı pompalı tüfekle oğluna ateş etti. Çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği Ramazan Ölger'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, baba Nizamettin Ölger'i gözaltına aldı. Ramazan Ölger'in cenazesi, Savcılık incelemesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Ramazan Ölger'in babası ile miras yüzünden açık olduğu ve ikilinin daha önce de birçok kez tartıştıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.