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Giriş Tarihi: 26.10.2024 16:57 Son Güncelleme: 26.10.2024 17:46

Baba öldü 5 yaşındaki oğlu kurtuldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen tek yönlü kazada otomobil sürücüsü Yasin Çapan (42) hayatını kaybederken 5 yaşındaki oğlu M.T.C. kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Baba öldü 5 yaşındaki oğlu kurtuldu

Manavgat'ı üzüntüye boğan kaza saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sarılar istikametinden Manavgat yönüne istikametine seyir halindeki Yasin Çapan idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak kenardaki ağaca çarptı.

KURTARILAMADI

Ağaca çarparak duran araç hurdaya döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sek edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri baba Yasin Çapan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik M.T.Ç.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Yasin Çapan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Baba öldü 5 yaşındaki oğlu kurtuldu
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