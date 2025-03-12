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Giriş Tarihi: 12.3.2025 16:45 Son Güncelleme: 12.3.2025 17:42

Baba olmaya hazırlanan genç mühendisin acı sonu! Taş kırma makinesine düştü

Bursa’da yaşayan 33 yaşındaki genç mühendis Çağrı Baş, çalıştığı krom tesisinde bulunan taş kırma makinesinin içine düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Baba olmaya hazırlanan genç mühendisin acı sonu! Taş kırma makinesine düştü

Orhaneli ilçesine bağlı Gümüşpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir krom tesisinde (Ferro Krom) mühendis olarak çalışan 33 yaşındaki Çağrı Baş, Taş eleme ve kırma makinesini kontrol ettiği sırada aniden dengesini kaybederek makinenin içine düştü. Tesisteki diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Çağrı Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç mühendisin eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Baş'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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Baba olmaya hazırlanan genç mühendisin acı sonu! Taş kırma makinesine düştü
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