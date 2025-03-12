Baba olmaya hazırlanan genç mühendisin acı sonu! Taş kırma makinesine düştü

Orhaneli ilçesine bağlı Gümüşpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir krom tesisinde (Ferro Krom) mühendis olarak çalışan 33 yaşındaki Çağrı Baş, Taş eleme ve kırma makinesini kontrol ettiği sırada aniden dengesini kaybederek makinenin içine düştü. Tesisteki diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Çağrı Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç mühendisin eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Baş'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.