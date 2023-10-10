Haberler Yaşam Haberleri Baba şikayetini geri çekmedi, 8 yaşındaki oğlunu vurdular
Giriş Tarihi: 10.10.2023 11:52 Son Güncelleme: 10.10.2023 12:40

Baba şikayetini geri çekmedi, 8 yaşındaki oğlunu vurdular

Adana'da kendisini yaralayan husumetlilerin aleyhindeki şikayetini geri çekmediği için tehdit edildiği iddia edilen A.K.'nin (31) oğlu M.K. (8), tabancayla kasığından vuruldu. Anne H.K. (30), oğlunu yaralayanların bir an önce yakalanmasını isterken, tehditlerin devam ettiğini söyledi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Baba şikayetini geri çekmedi, 8 yaşındaki oğlunu vurdular

Adana Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde lastikçilik yapan 5 çocuk babası A.K., 2 yıl önce husumetli oldukları aileden Y.Y. tarafından tabancayla bacağından vurulup yaralandı. A.K.'nin şikayetçi olması üzerine Y.Y. tutuklandı. İddiaya göre, şikayetini geri çekmesi için A.K. ve eşi H.K.'ye baskı yapan Y.Y.'nin ailesi, ölüm tehdidinde bulundu.

7 Ekim'de motosikletli 2 kişi tarafından ailenin evine yönelik silahlı saldırıda, A.K.'nin 5 çocuğundan ortancası M.K., kasığından yaralandı. O sırada yanında olan annesi H.K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.K.'nin tedavisi sürüyor. Oğlunun yaralanmadan önce kayınvalidesinin darp edildiğini belirten H.K., "Oğlumu yaralayanlar yakalanmadığı gibi sürekli bizi tehdit ederek şikayetimizi geri çekmemizi istiyorlar. Çocuklarımı öldüreceklerini söylüyorlar. 'Yarım kalan işi tamamlayacağız' diye mesajlar atıyorlar" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

İSRAİL HAMAS SAVAŞI SON DAKİKA HABERLERİ || Ortadoğu kan gölü! İsrail Gazze’de son durum ne, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oldu? İşte İsrail Filistin savaşı son durum
Yunan eski Bakan'dan çarpıcı sözler: Suçlu yıllarca Filistin'deki ölümlere sessiz kalan Batı dünyası
İmamoğlu’ndan Çelik’e destek verene İBB’de koltuk: O isimlerin hepsi deşifre oldu
Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli: Filistin felaketin pençesinde, ateşkes derhal tesis edilmeli
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ateşkes çağrısı yaptığı paylaşımını kaldırdı
Saçmalama Hüsnü Bey
‘Türkiye’de her şey olursunuz ama rezil olmazsınız’
40 milyar dolarlık potansiyel
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Rusya var mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Baba şikayetini geri çekmedi, 8 yaşındaki oğlunu vurdular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA