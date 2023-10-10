Baba şikayetini geri çekmedi, 8 yaşındaki oğlunu vurdular

Adana Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde lastikçilik yapan 5 çocuk babası A.K., 2 yıl önce husumetli oldukları aileden Y.Y. tarafından tabancayla bacağından vurulup yaralandı. A.K.'nin şikayetçi olması üzerine Y.Y. tutuklandı. İddiaya göre, şikayetini geri çekmesi için A.K. ve eşi H.K.'ye baskı yapan Y.Y.'nin ailesi, ölüm tehdidinde bulundu.

7 Ekim'de motosikletli 2 kişi tarafından ailenin evine yönelik silahlı saldırıda, A.K.'nin 5 çocuğundan ortancası M.K., kasığından yaralandı. O sırada yanında olan annesi H.K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.K.'nin tedavisi sürüyor. Oğlunun yaralanmadan önce kayınvalidesinin darp edildiğini belirten H.K., "Oğlumu yaralayanlar yakalanmadığı gibi sürekli bizi tehdit ederek şikayetimizi geri çekmemizi istiyorlar. Çocuklarımı öldüreceklerini söylüyorlar. 'Yarım kalan işi tamamlayacağız' diye mesajlar atıyorlar" diye konuştu.