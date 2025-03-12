Baba ve kızını sokak ortasında katletmişti! O cani için istenen ceza belli oldu!

Olay, Hasanpaşa Mahallesi Hisar Sokak Gürbüz Caddesi'nde 9 Eylül 2024'te meydana geldi. Market işleten Engin B. (56) ile aynı caddede başka bir marketi işleten Aytaç Ağbaba (49) arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Engin B. yanında bulunan silahla Aytaç Ağbaba ve kızı Berivan Ağbaba'ya (25) ateş etti. İkili olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Aytaç Ağbaba ve Berivan Ağbaba 'maktül', Engin B. 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, market işletmecisi olan Engin B., olay günü saat 23.12 sıralarında beyaz renkli kamyonetle gelerek, Aytaç Ağbaba'nın dükkanının önünde durdu. Berivan Ağbaba ile el sıkışmak isteyen Engin B. arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine baba Aytaç Ağbaba elindeki odunla şüpheliye ve aracına vurmaya çalıştı. Engin B.'nin ise olay yerinden uzaklaştığı sırada silahla ateş etmeye başladığı iddianamede yer aldı. Saldırıda Aytaç Ağbaba olay yerinde, kızı Berivan Ağbaba ise hastanede hayatını kaybetti.