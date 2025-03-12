Baba ve kızını sokak ortasında katletmişti! O cani için istenen ceza belli oldu!

Olay, Hasanpaşa Mahallesi Hisar Sokak Gürbüz Caddesi'nde 9 Eylül 2024'te meydana geldi. Market işleten Engin B. (56) ile aynı caddede başka bir marketi işleten Aytaç Ağbaba (49) arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Engin B. yanında bulunan silahla Aytaç Ağbaba ve kızı Berivan Ağbaba'ya (25) ateş etti. İkili olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede, Aytaç Ağbaba ve Berivan Ağbaba 'maktül', Engin B. 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, market işletmecisi olan Engin B., olay günü saat 23.12 sıralarında beyaz renkli kamyonetle gelerek, Aytaç Ağbaba'nın dükkanının önünde durdu. Berivan Ağbaba ile el sıkışmak isteyen Engin B. arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine baba Aytaç Ağbaba elindeki odunla şüpheliye ve aracına vurmaya çalıştı. Engin B.'nin ise olay yerinden uzaklaştığı sırada silahla ateş etmeye başladığı iddianamede yer aldı. Saldırıda Aytaç Ağbaba olay yerinde, kızı Berivan Ağbaba ise hastanede hayatını kaybetti.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Hazırlanan iddianamede, olay yeri inceleme tutanağı da yer aldı. Tutanağa göre, Engin B.'nin market bölümüne girdiği daha sonra elindeki tabanca ile baba ve kıza eteş ettiği belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde 3 adet kovan, üzerinde kan olan bir sopa ve Engin B.'nin sol el içinde svap atıklarının olduğu yer aldı.
'HEDEF GÖZETMEDİM'
Engin B. ifadesinde, "2014 yılında TSK'dan emekli oldum. Sultanbeyli'de bulunan bir marketi eşimle birlikte işletiyorum. Maktullerin arka sokakta marketleri var ve aramızda husumet bulunuyor. Aytaç Ağbaba'nın kızı Berivan, marketime gelerek 'bazı ürünlere zarar veriyorsun' dedi. Bana saldırmaya çalıştılar. Taşıma ruhsatlı tabancamı savunma amaçlı çıkardım. Havaya bir el ateş ettim. Hedef gözetmedim, olay nedeniyle pişmanım" dedi.