İzmir'in Karaburun ilçesinde önceki gün gece ormanda silah sesleri duyulması üzerine yapılan incelemede kafe işleten ve besicilik yapan Eyüp Durnagöl (43) ile oğlu Yusuf Durnagöl (14) kanlar içinde bulundu. Eyüp Durnagöl'ün av tüfeği ile başından vurulduğu, oğlunun ise göğsünden vurularak öldürüldüğü belirlendi. 2 şüphelinin kurbanlarını takip ederek infaz ettikleri, daha sonra olay yerine geldikleri motosikletle kaçarak izlerini kaybettirdikleri tespit edildi.

Jandarma ekipleri kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Baba oğulun cenazeleri otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Öte yandan Eyüp Durnagöl, 4 yıl önce 40 bin lira dolandırılmış, yaşanan olay SABAH'ta haber olmuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör