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Giriş Tarihi: 8.8.2023

Babadan 4 çocuğuna intikam işkencesi

Kendisini terk eden eşinden intikam almak isteyen Yasir Cakacık, 4 çocuğunu birbirine bağlayıp darp etti. Görüntüleri kaydedip akrabalarına gönderen Cakacık tutuklandı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Babadan 4 çocuğuna intikam işkencesi
İstanbul Kâğıthane'de eşinin terk ettiği 4 çocuk babası Yasir Cakacık (35), eşine olan hıncını çocuklarından aldı. En büyüğü 12 yaşındaki çocuklarını iple bağlayıp işkence eden Cakacık tutuklandı. Kâğıthane'de yaşayan ve tekstil işiyle uğraşan Yasir Cakacık, bir süredir 4 çocuğunun annesi olan eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Sorunlarla baş edemeyen kadın, çocuklarını geride bırakarak eşini terk etti.



Genç kadın Gaziantep'teki ailesinin yanına gidince çileden çıkan adam eşine az rastlanır bir olaya imza attı. Eşinden hem intikam almak hem de eşinin geri dönmesini sağlamak için insanlık dışı bir yönteme başvuran Cakacık, en büyüğü 12 yaşında olan 4 çocuğunu bir araya toplayıp iple bağladı. Evin ortasında birbirine bağlı halde oturan çocukları darp eden acımasız baba, bu anları bir de video kaydına aldı. Bu sırada eşine hakaretler yağdıran Cakacık, görüntüleri de akraba ve yakınlarına gönderdi.

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Babadan 4 çocuğuna intikam işkencesi
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