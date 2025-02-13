2 Ocak'ta hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Tayfur'un vefatından sonra, onu sevenler ve ailesi tarafından 40 mevlidi yapıldı. Basın danışmanı ve aynı zamanda yeğeni olan Şirin Gözalıcı, Tayfur için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit düzenlerken, kızı Tuğçe Tayfur da Eyüp Sultan Camii'nde mevlit okuttu.

Annesi Necla Nazır'la camiye gelen Tuğçe Tayfur, farklı yerlerde mevlit okutulması ile ilgili olarak "Babam için her yerde dualar okutulsun. Hiçbir mahsuru yok" diye konuştu. İstanbul'daki mevlitlerin yanı sıra, merhum sanatçı için Adana'da Sabancı Merkez Camii'nde ve Marmaris'te Merkez Eski Camii'nde de mevlit okutuldu. Mevlit programlarına sanatçının aile fertleri, yakınları, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) üyeleri ve sevenleri katıldı. MAGAZİN SERVİSİ