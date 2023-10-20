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Giriş Tarihi: 21.10.2023

Babanın çığlığı evladına hayat oldu

Polis memuru Süleyman Yaman, SMA hastası minik kızı için sosyal medyadan feryat etti. Türk halkı, çaresiz babanın yardım çığlığına sessiz kalmadı. Tedavi parası 3 günde toplandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Babanın çığlığı evladına hayat oldu
Karaman'da SMA Tip 1 hastası olan minik bebek Ayşe Bükre Yaman'ın yaşaması için başlatılan yardım kampanyasında mutlu sona ulaşıldı. Polis memuru Süleyman ve Meryem Yaman çiftinin üçüncü çocuğu olan Ayşe Bükre'ye, henüz 18 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Ayşe Bükre'nin tedavisi için birçok organizasyon düzenlendi ancak tedavi için yeterli olan meblağa ulaşılamadı. Baba Süleyman Yaman, her gün gözünün önünde eriyen evladının kurtulması için yardımseverlere seslendi ve "Sizlere yalvarıyorum" diyerek bir video yayınladı. Çaresiz babanın videosu elden ele dolaştı. Ayşe'nin ilacına kavuşması için herkes seferber oldu ve o para toplandı. Sosyal medyada canlı yayın yapan aile bu kez mutluluktan ağladı.



3 GÜNDE TOPLANDI
Videodan önce, Ayşe Bükre'nin yurtdışında tedavi olabilmesi için gereken 1 milyon 820 bin doların yaklaşık yarısı toplanabilmişti. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran videonun ardından gerekli paranın kalan kısmı toplandı. Çok mutlu olduklarını belirten baba Süleyman Yaman, "Allah herkesten razı olsun. Türkiye yardım çığlığımıza sessiz kalmadı. Kızımın tedavi parası toplandı. Benim kızım da tedavisini alıp kardeşleri gibi oynayabilecek" ifadelerini kullandı.

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Babanın çığlığı evladına hayat oldu
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