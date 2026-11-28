Fransa'dan yayın yapan Euronews sitesinde yer verilen bir araştırmaya göre hamilelikten önceki aylarda antidepresan kullanan babaların çocuklarının yüksek tansiyon geliştirme riski biraz daha yüksek. Ancak kapsamlı yeni bir araştırmaya göre, bu bağlantıyı açıklayan şey ilaçlardan çok babaların ruh sağlığı. Araştırmacılar, 2000 ile 2023 arasında Danimarka'da doğan 1,3 milyondan fazla bebeği izledi ve bu çocukları ortalama 12 yıl boyunca takip etti. Yaklaşık 18 bin 400 çocuğa tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol düzeyi ya da fazla kiloluluk ve obezite gibi metabolik bir rahatsızlık tanısı kondu. Bu çocuklar arasında, babaları gebelikten önceki üç ay içinde antidepresan kullanmış olan 364 çocuk da vardı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör