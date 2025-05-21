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Giriş Tarihi: 21.5.2025 17:44

Babası bagajdan bir şey alırken, çocuğu kaçırmaya çalıştı: Pes dedirten ifade!

Arnavutköy'de kaldırımda yürüyen bir şüpheli, babası otomobilin bagajından eşya aldığı sırada küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı. Çocuk can havliyle çığlık atarken, babası tarafından kurtarıldı. Öte yandan tutuklanan şüphelinin emniyetteki ifadesi pes dedirtti.

DHA
Babası bagajdan bir şey alırken, çocuğu kaçırmaya çalıştı: Pes dedirten ifade!

Olay, Arnavutköy'de meydana geldi. Kaldırımda yürüyen bir şüpheli, babası otomobilin bagajından eşya aldığı sırada bekleyen küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı. Çocuğun çığlık atarak kaçması üzerine durumu fark eden baba, araya girerek çocuğunu kurtardı. Babanın durumu polise bildirmesi üzerine başlatılan çalışmada, şüphelinin kimliğinin M.S.O. olduğu tespit edildi.

"YEĞENİME BENZETTİM"

Polis ekiplerinin çalışması ile yakalanan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Çocuğu yeğenime benzettiğim için sevmek istedim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Babası bagajdan bir şey alırken, çocuğu kaçırmaya çalıştı: Pes dedirten ifade!
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