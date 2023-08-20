Babasını bıçaklayarak öldürdü

Kışın İstanbul 'da yazın ise eşiyle birlikte memleketi Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşayan Tahsin Enci, köyde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan oğlu İsmail Enci tarafından akşam saat 17:00 sıralarında alışverişten dönkerken yolunu kesilerek öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre babasıyla ve annesiyle önce tartışan ve sonrada 2 bıçak darbesini baba Enci'nin göğsüne, 3 bıçak darbesiylede arka sağ böbrek tarafından saplayarak öldürdü.

Olay yerine çağrılan ambulansla Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba Enci, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Baba katili İsmail Enci ise gözaltına alındı.