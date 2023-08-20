Haberler Yaşam Haberleri Babasını bıçaklayarak öldürdü
Giriş Tarihi: 20.8.2023 11:46 Son Güncelleme: 20.8.2023 12:12

Babasını bıçaklayarak öldürdü

Ardahan'ın Göle ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan İsmail Enci (40) aşıverişten döndüğünde tartıştığı babası Tahsin Enci’yi (73) bıçaklayarak öldürdü.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Babasını bıçaklayarak öldürdü

Kışın İstanbul 'da yazın ise eşiyle birlikte memleketi Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşayan Tahsin Enci, köyde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan oğlu İsmail Enci tarafından akşam saat 17:00 sıralarında alışverişten dönkerken yolunu kesilerek öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre babasıyla ve annesiyle önce tartışan ve sonrada 2 bıçak darbesini baba Enci'nin göğsüne, 3 bıçak darbesiylede arka sağ böbrek tarafından saplayarak öldürdü.

Olay yerine çağrılan ambulansla Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba Enci, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Baba katili İsmail Enci ise gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerlikaya’dan vali ve emniyet müdürlerine talimat: ‘Orkinoslarla uğraşın’
Son dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Son dakika: Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
Gelinin-kaynana arasındaki olay pes dedirtti! 'Büyücüsün' sözü davalık oldu
ABD’ye Hint asıllı bir başkan nasıl olur?
‘Hastalıkta sağlıkta’ sözü gerçek oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Karaoğlan’ı hiç bu kadar kötü görmedim
İki pozisyona da penaltı vermem
Son dakika haberi: Süper Lig'in ilk derbisinde Galatasaray Trabzonspor'u mağlup etti | Icardi sahnede...
ARKADAŞINA GÖNDER
Babasını bıçaklayarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA