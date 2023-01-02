Babasını bu yüzden öldürmüş! Yılbaşı gecesi işlenen cinayette yeni detaylar!

'EŞİ KABUL ETMEDİ'

Ailenin yakını İdris Yalçın, "Abdülmenav K. , amcasının kızı ile evlenmişti. Daha sonra başka bir kadın ile dini nikah kıydı. Önceki eşi bu durumu kabul etmedi, babasının evine döndü. Kendi oğlu Yusuf K. de annesinin düştüğü bu durumu kabullenmedi ve babasını vurdu" dedi.