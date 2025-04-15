Babasını dövdüğü görüntüler tepki çekmişti! Sansar Salvo tutuklandı

Babamın bazı şahıslarla ortaklık yaptığını düşünüyorum. Çok pişmanım. Tutuklanmak istemiyorum. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Beni cezaevine göndermeyin. Yaklaşık 10 sene once babam beni darp ettirmiști. Şikayetçi olmadım. Yakın zamanda da bana bıçak çekti. Tahminimce yaklaşık bir yıl kadar önce olan bir olaydı. Son kez söylüyorum tutuklanmak istemiyorum. Bir daha kesinlikle böyle bir șey yapmayacağım" dedi.

TUTUKLANDI

Sorgusunun ardından şüpheli rapçi Sansar Salvo lakaplı Ekin Can Arslan, "Basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.