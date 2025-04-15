Babasını dövdüğü görüntüler tepki çekmişti! Sansar Salvo tutuklandı

Ünlü rapçi Sansar Salvo'nun babasına şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli rapçi Ekin Can Arslan hakkında "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından soruşturma başlattı. Bu kapsamda şüpheli rapçi dün gece gözaltına alındı.
SANSAR SALVOYA TUTUKLAMA TALEBİ
Emniyet işlemleri tamamlanan Sansar Salvo lakaplı Ekin Can Arslan, bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren şüpheli rapçi, ifadesinin tamamlalanmasının ardından "Basit yaralama" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
"BİR ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM"
Hakimlik sorgusunda şüpheli rapçi, "Ben çok kızdım. Tükürdüm babama, çok hızlı olmayacak şekilde tokat attığımı hatrlıyorum. Bunun dışında bir eylemim olmadı. Çok zor şeyler yașadım cezaevinde, yaklaşık 3 ay içeride yattıktan sonra tahliye oldum. Benim hakkımda akıl sağlığımın yerinde olmadığına dair rapor almaya çalıştıklarını duydum. Hastaneye yatmaya da razıyım. Şu anda dahi kalbim sıkışıyor. Videolan bir anlık öfke ile sosyal medya hesabından ben paylaştım.
Babamın bazı şahıslarla ortaklık yaptığını düşünüyorum. Çok pişmanım. Tutuklanmak istemiyorum. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Beni cezaevine göndermeyin. Yaklaşık 10 sene once babam beni darp ettirmiști. Şikayetçi olmadım. Yakın zamanda da bana bıçak çekti. Tahminimce yaklaşık bir yıl kadar önce olan bir olaydı. Son kez söylüyorum tutuklanmak istemiyorum. Bir daha kesinlikle böyle bir șey yapmayacağım" dedi.
TUTUKLANDI
Sorgusunun ardından şüpheli rapçi Sansar Salvo lakaplı Ekin Can Arslan, "Basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.