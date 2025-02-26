Babasını kahvehane önünde öldürmüştü: Cani evlat tutuklandı!

Olay, dün saat 09.00 sıralarında kırsal Yayakent Mahallesi'nde meydana geldi. 3 ay önce annesi ölen ve psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Abdullah Malgaz ile babası Metin Malgaz, mahalle meydanındaki kahvehane önünde tartışmaya başladı. Abdullah Malgaz, yanındaki tabancasını babasına doğrultup peş peşe ateşledi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Metin Malgaz, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde baba Malgaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Malgaz'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, Abdullah Malgaz'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Abdullah Malgaz, tutuklandı.