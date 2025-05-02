Babasını katletti annesini yaraladı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Kayalar Mahallesi'nde, iddiaya göre 43 yaşındaki Nurettin D., 62 yaşındaki babası Cuma D. ile henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Çıkan tartışma sonucu Nurettin D. bıçakla babasına saldırdı, baba Cuma D. aldığı bıçak darbeleri sonucu yere yığıldı, araya girip ayırmak isteyen anne Reyhan D. de yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Cuma D. ile anne Reyhan D.'yi Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan baba Cuma D. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Reyhan D. ise tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan Nurettin D. Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kısa sürede yakalandı. Nurettin D.'nin kısa süre önce Almanya'dan sınır dışı edildiği, Urfa'ya geldiği öğrenildi.