Babasını öldürüp kardeşini yaralayan şahıs için karar verildi! Katil zanlısı Yasin Doğru: “Gazetede görünce farkına vardım”

TAHLİYESİ İSTENDİ

Yasin Doğru'nun avukatı Canan Kongur da müvekkilinin olayı husumet güderek kasten gerçekleştirmediğini belirterek, "Psikolojik sorunları olduğu için, hastaneye götürülmek için zorlanan müvekkil, üzerine 4-5 kişi birden gelince onları kendisinden uzaklaştırmak için hedef gözetmeden, bıçağı savururken olay gerçekleşmiştir" dedi. Duruşmalarda pişmanlığını dile getirerek, iyi niyetini gösterdiğini belirttiği müvekkilinin, taksirle öldürme ve yaralama suçlarından cezalandırılmasını isteyen Kongur, aksi kanaat olması halinde ise kasten yaralamanın ölüm ile neticelenmesi sonucu 'haksız tahrik', 'meşru müdafaa' ve 'iyi hal' hükümlerinin uygulanarak, en alt sınırdan cezalandırılmasını talep edip, cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Doğru'yu, Osman Kılınç'ı öldürdüğü için 'Kasten öldürmek' suçundan 25 yıl, babası ve kardeşine yönelik eylemleri nedeniyle 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan her biri için 12'şer yıl 6'şar ay olmak üzere, toplam 50 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına hükmetti.