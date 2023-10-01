Babasını uykusunda öldürdü! Uzun namlulu silahla...

Başından ağır yaralanan T.G., hastaneye kaldırıldı, ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Cinayet sonrası olay yerinden kaçan İ.G.'nin bir süre sonra teslim olduğu belirtildi. T.G.'nin cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.