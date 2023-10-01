Kan donduran olay, sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Hazro ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre; İ.G. evdeki kanepede uyuyan babası T.G.'ye uzun namlulu silahla ateş etti.
Başından ağır yaralanan T.G., hastaneye kaldırıldı, ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Cinayet sonrası olay yerinden kaçan İ.G.'nin bir süre sonra teslim olduğu belirtildi. T.G.'nin cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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Babasını uykusunda öldürdü! Uzun namlulu silahla...