Babasını uykusunda tabancayla vurdu

Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan 9 katlı binanın 5. katında yaşayan 16 yaşındaki A.A., evde şiddet uyguladığı iddiasıyla müteahhit olan babası Harun A.'yı (41) yatağında tabancayla kafasından vurdu. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Harun A. ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Babasını tabancayla vuran A.A. ise olay yerinde polis tarafından suçta kullandığı babasına ait ruhsatlı tabancayla birlikte yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen A.A. tutuklandı.