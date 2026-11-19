YARGITAY FİİLİ ÇALIŞMANIN KANITLANMASINI İSTEDİ

Dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, sigortalılığın kabulü için hizmet akdinin yanı sıra fiili çalışmanın da tereddütsüz biçimde ortaya konulması gerektiğini vurguladı. Davacı ile işverenin baba-oğul olduğuna dikkat çeken Daire, işyerinin sicil bilgileri ve dönem bordrolarının dosyada bulunmadığını belirterek çalışmanın gerçekliğine ilişkin yeterli araştırma yapılmadığını kaydetti. Yargıtay, mahkemenin öncelikle ilgili döneme ait bordrolarda kayıtlı tarafsız tanıkları belirleyerek dinlemesi, bu kişilerin hizmet cetvellerini SGK'dan istemesi gerektiğini bildirdi. Tanıklara ulaşılamaması halinde ise komşu işyerlerinde çalışanların veya işyeri sahiplerinin ifadelerine başvurularak davacının gerçekten çalışıp çalışmadığının araştırılmasını istedi.

25 YILLIK SİGORTALILIK ŞARTI DA GÖZDEN KAÇTI

Kararda emeklilik şartları yönünden de önemli bir eksikliğe işaret edildi. Yargıtay, davacının 18 yaşından önceki çalışması sigortalılık başlangıcı olarak kabul edilse dahi 506 sayılı Kanun'un ilgili hükmü uyarınca sigortalılık süresinin 11 Ağustos 1999'da başlayacağını belirtti. Buna göre 25 yıllık sigortalılık şartı ancak 11 Ağustos 2024'te tamamlanabilecekti. Mahkemenin bu tarihi gözetmeden 1 Nisan 2023'ten itibaren aylık bağlanmasına karar vermesi de hukuka aykırı bulundu. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, eksik inceleme ve hatalı değerlendirme nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına, ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına oy birliğiyle karar verdi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör