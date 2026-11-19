Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından emeklilik başvurusu yapan bir kişi, babasının şirketinde 18 yaşından önce çalıştığı dönemin sigorta hesabına dahil edilmemesi nedeniyle SGK engeline takıldı. Mart 2023'te emeklilik için Kurumun kapısını çalan davacının talebi, söz konusu hizmetin sigortalılık başlangıcı olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle reddedildi.
68 GÜNLÜK ÇALIŞMASINI MAHKEMEYE TAŞIDI
Bunun üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açan kişi, 12 Mayıs 1998 ile 25 Temmuz 1998 tarihleri arasında babasına ait işyerinde 68 gün 4/a kapsamında çalıştığını belirtti. Bu sürenin SGK tarafından dikkate alınmadığını savunan davacı, sigorta başlangıcının kabul edilerek kendisine emekli aylığı bağlanmasını istedi. SGK ise davacının 60 yaş ve 7000 prim günü şartlarını taşımadığını savundu. Kurum vekili, anne veya babaya ait işyerinde çalışan 18 yaşından küçüklerin, vasinin katılımıyla yazılı olarak düzenlenen ve hakim tarafından onaylanan bir hizmet akdi bulunmadıkça sigortalı sayılamayacağını belirtti. Ayrıca işe giriş bildirgesinin tek başına fiili çalışmayı kanıtlamayacağını, ilgili döneme ait aylık bildirge ve bordroların da bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini talep etti.mMahkeme, davacının talebini kabul ederek 3 Mart 2023 itibarıyla yaşlılık aylığına hak kazandığının tespitine ve 1 Nisan 2023'ten itibaren maaş ödenmesine hükmetti. SGK'nın istinaf başvurusu da reddedilince dosya temyiz incelemesi için Yargıtay'a taşındı.
YARGITAY FİİLİ ÇALIŞMANIN KANITLANMASINI İSTEDİ
Dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, sigortalılığın kabulü için hizmet akdinin yanı sıra fiili çalışmanın da tereddütsüz biçimde ortaya konulması gerektiğini vurguladı. Davacı ile işverenin baba-oğul olduğuna dikkat çeken Daire, işyerinin sicil bilgileri ve dönem bordrolarının dosyada bulunmadığını belirterek çalışmanın gerçekliğine ilişkin yeterli araştırma yapılmadığını kaydetti. Yargıtay, mahkemenin öncelikle ilgili döneme ait bordrolarda kayıtlı tarafsız tanıkları belirleyerek dinlemesi, bu kişilerin hizmet cetvellerini SGK'dan istemesi gerektiğini bildirdi. Tanıklara ulaşılamaması halinde ise komşu işyerlerinde çalışanların veya işyeri sahiplerinin ifadelerine başvurularak davacının gerçekten çalışıp çalışmadığının araştırılmasını istedi.
25 YILLIK SİGORTALILIK ŞARTI DA GÖZDEN KAÇTI
Kararda emeklilik şartları yönünden de önemli bir eksikliğe işaret edildi. Yargıtay, davacının 18 yaşından önceki çalışması sigortalılık başlangıcı olarak kabul edilse dahi 506 sayılı Kanun'un ilgili hükmü uyarınca sigortalılık süresinin 11 Ağustos 1999'da başlayacağını belirtti. Buna göre 25 yıllık sigortalılık şartı ancak 11 Ağustos 2024'te tamamlanabilecekti. Mahkemenin bu tarihi gözetmeden 1 Nisan 2023'ten itibaren aylık bağlanmasına karar vermesi de hukuka aykırı bulundu. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, eksik inceleme ve hatalı değerlendirme nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına, ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına oy birliğiyle karar verdi.