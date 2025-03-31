Babasıyla tartıştı evi benzin dökerek yaktı: Yansın evi, barkı umrumda değil!

Hasan G., polis merkezine götürülürken, Yansın evi, barkı umrumda değil. Yaktım, insan öz oğlunun başına vurur mu Tutuklayacaksanız tutuklayın' dedi. Diğer yandan ekiplerin evde hareketsiz bulduğu Mustafa G. dumandan etkilendi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Mustafa G., Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yangın kısa sürede söndürülürken, soruşturma başlatıldı.