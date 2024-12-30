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Giriş Tarihi: 30.12.2024 22:33 Son Güncelleme: 30.12.2024 22:38

Baca temizliği sırasında çatıdan düşerek öldü

Sivas’ta baca temizliği için 5 katlı binanın çatısına çıkan Ercan Arslan dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Baca temizliği sırasında çatıdan düşerek öldü

Gölova ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Ercan Arslan, 5 katlı binanın bacasını temizlemek için çatısına çıktı. Baca temizliği sırasında Arslan dengesini kaybederek zemine düştü. Arslan'ın düştüğünü görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gölova Devlet Hastanesinde kaldırılan Arslan, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahale rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Baca temizliği sırasında çatıdan düşerek öldü
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