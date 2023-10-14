Bacanak kavgası cinayetle sonuçlandı

İstanbul Maltepe'de iki bacanak arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bacanaklardan biri silahla ateş açılması sonucu hayatını kaybederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Melik A. Tarafından öldürülen Yunus Yıldız'ın Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nde görev yaptığı ortaya çıktı. Kulübün sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayınladı.

Olay, saat 07.00 sıralarında İdealtepe Mahallesi, Fundalar Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; sokak üzerindeki 4 katlı binanın dördüncü katında Yunus Y. bacanağı Malik A. dün akşam birlikte alkol aldı. Bu sabah iki bacanak arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Malik A. yanında bulunan silahıyla bacanağı Yunus Y.'ye 8 el ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Yunus Y. kendi imkanlarıyla bir otomobile binerek yakında bulunan özel bir hastaneye gitmek istedi. Yunus Y. hastane önünde araç içerisinde hayatını kaybederken, olayı gerçekleştiren Malik A. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden Yunus Yıldız'ın Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nde görev yaptığı ortaya çıktı. Kulübün sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayınladı. Yayınlanan baş sağlığı mesajında 'Fatih Karagümrük Spor Kulübü'müzün kulüp müdürü Yunus Yıldız kardeşimiz bir aile yakını tarafından canına kastedilmiş kaldırıldığı hastanede vefat etmiştir. Yunus Yıldız'a Allahtan Rahmet, ailesine ve Fatih Karagümrük Spor Kulübü camiasına baş sağlığı dilerim." denildi.

Ekipler binanın bulunduğu yerde önlem alarak binanın dördüncü katında ve çatıda inceleme yaptı. Hastane önünde de inceleme yapan ekipler kaçan silahlı saldırgan Malik A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.