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Giriş Tarihi: 10.11.2026 15:23

Badem mi fıstık mı ceviz mi? İşte proteini en yüksek 12 kuruyemiş

Kuruyemişler sağlıklı ve pratik atıştırmalıklar olsalar da konu "protein" olduğunda hepsi eşit yaratılmamıştır. Hazırlanan listede, günlük protein ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olacak 12 kuruyemişin protein oranları açıklandı. Peki, şampiyon badem mi fıstık mı ceviz mi?

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Badem mi fıstık mı ceviz mi? İşte proteini en yüksek 12 kuruyemiş
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Kas gelişimi, hücre onarımı ve vücudun düzgün çalışması için hayati önem taşıyan proteini almak, sadece et, balık veya yoğurt tüketmekle sınırlı değildir. Doğru kuruyemişleri seçerek de günlük protein alımınıza ciddi bir katkı sağlayabilirsiniz.

Badem mi fıstık mı ceviz mi? İşte proteini en yüksek 12 kuruyemiş

Adil bir karşılaştırma yapabilmek adına, standart bir porsiyon olan 1 ons (yaklaşık 28 gram veya küçük bir avuç dolusu) çiğ veya kuru kavrulmuş kuruyemişin baz alındığı listede zirvenin sahibi hangisi oldu?

İşte, sıralama:

Badem mi fıstık mı ceviz mi? İşte proteini en yüksek 12 kuruyemiş

12. KESTANE (PORSİYONDA 0,9 GRAM PROTEİN)

Diğer kuruyemişlerden tamamen farklıdır. Yağ oranı çok düşük, karbonhidrat ve nişasta oranı yüksek olduğu için protein kaynağı olarak verimli bir tercih değildir.

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Badem mi fıstık mı ceviz mi? İşte proteini en yüksek 12 kuruyemiş

11. MAKADEMYA FINDIĞI (PORSİYONDA 2,2 GRAM PROTEİN)

Proteinden ziyade lezzeti ve dokusunu sağlayan yüksek tekli doymamış yağ oranıyla öne çıkar. Protein beklemekten ziyade lezzet için tüketilmelidir.

Badem mi fıstık mı ceviz mi? İşte proteini en yüksek 12 kuruyemiş

10. PİKAN CEVİZİ (PORSİYONDA 2,6 GRAM PROTEİN)

Bademin yarısından daha az protein içerse de, yüksek doymamış yağ oranı ve tereyağlı lezzetiyle besleyici bir seçenektir.

Badem mi fıstık mı ceviz mi? İşte proteini en yüksek 12 kuruyemiş

9. ÇAM FISTIĞI (PORSİYONDA 3,9 GRAM PROTEİN)

Teknik olarak bir tohum olan çam fıstığı, pesto sosların ve salataların vazgeçilmezi olarak porsiyon başına 4 grama yakın protein sağlar.

Badem mi fıstık mı ceviz mi? İşte proteini en yüksek 12 kuruyemiş

8. BREZİLYA CEVİZİ (PORSİYONDA 4,1 GRAM PROTEİN)

Orta derecede proteine sahiptir ancak selenyum açısından inanılmaz derecede zengindir. Aşırı selenyum yüklemesinden kaçınmak için dikkatli (ölçülü) tüketilmelidir.

Badem mi fıstık mı ceviz mi? İşte proteini en yüksek 12 kuruyemiş

7. FINDIK (PORSİYONDA 4,2 GRAM PROTEİN)

Genellikle çikolata ve tatlılarda kullanılan fındık, salatalara ve kavrulmuş sebzelere eklendiğinde orta seviye bir protein desteği sunar.

Badem mi fıstık mı ceviz mi? İşte proteini en yüksek 12 kuruyemiş

6. CEVİZ (PORSİYONDA 4,3 GRAM PROTEİN)

Siyah cevizden daha az protein içerse de, bitki bazlı omega-3 yağ asidi (ALA) açısından en zengin kuruyemiştir.

Badem mi fıstık mı ceviz mi? İşte proteini en yüksek 12 kuruyemiş

5. KAJU (PORSİYONDA 5,2 GRAM PROTEİN)

Kremsi dokusuna rağmen kaju, yemeklere veya soslara katılabilecek, tatmin edici miktarda protein barındıran güçlü bir alternatiftir.

Badem mi fıstık mı ceviz mi? İşte proteini en yüksek 12 kuruyemiş

4. ANTEP FISTIĞI (PORSİYONDA 5,7 GRAM PROTEİN)

Lif ve potasyum açısından zengin olan Antep fıstığı, bir porsiyondaki yüksek adet sayısı (yaklaşık 49 adet) ile uzun süren bir atıştırmalık deneyimi sunarken protein açısından da bademi yakından takip ediyor.

Badem mi fıstık mı ceviz mi? İşte proteini en yüksek 12 kuruyemiş

3. BADEM (PORSİYONDA 6,0 GRAM PROTEİN)

Ağaç yemişleri arasında en güçlü seçeneklerden biri olan badem, proteinin yanı sıra E vitamini ve lif açısından da oldukça zengindir (Bir porsiyonu ortalama 23 badem eder).

Badem mi fıstık mı ceviz mi? İşte proteini en yüksek 12 kuruyemiş

2. SİYAH CEVİZ (PORSİYONDA 6,8 GRAM PROTEİN)

Marketlerdeki standart cevizden farklı olarak, daha topraksı ve yoğun bir aromaya sahip olan siyah ceviz, en yüksek proteinli ikinci seçenek.

Badem mi fıstık mı ceviz mi? İşte proteini en yüksek 12 kuruyemiş

1. YER FISTIĞI (PORSİYONDA 7,3 GRAM PROTEİN)

Botanik olarak bir baklagil olsa da, beslenme açısından kuruyemiş grubunda değerlendirilen yer fıstığı, protein oranında açık ara zirvede yer alıyor. Hem ekonomik olması hem de kolay bulunabilirliğiyle tam bir protein şampiyonu.

Badem mi fıstık mı ceviz mi? İşte proteini en yüksek 12 kuruyemiş

ÇİĞ Mİ, KAVRULMUŞ MU TÜKETİLMELİ?

Uzmanlara göre çiğ ve kuru kavrulmuş kuruyemişler neredeyse aynı oranda protein içerir. Kavurma işlemi sadece yemişin içindeki nemi (suyu) alır ve gramaj başına düşen besin konsantrasyonunu çok hafif değiştirir.

Badem mi fıstık mı ceviz mi? İşte proteini en yüksek 12 kuruyemiş

Ancak şekerle veya çikolatayla kaplanmış kuruyemişler ekstra kalori anlamına geleceği için, protein arayışında sade, çiğ veya tuzsuz kavrulmuş seçenekler en doğru karar olacaktır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Badem mi fıstık mı ceviz mi? İşte proteini en yüksek 12 kuruyemiş
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