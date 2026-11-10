Badem mi fıstık mı ceviz mi? İşte proteini en yüksek 12 kuruyemiş

1. YER FISTIĞI (PORSİYONDA 7,3 GRAM PROTEİN)

Botanik olarak bir baklagil olsa da, beslenme açısından kuruyemiş grubunda değerlendirilen yer fıstığı, protein oranında açık ara zirvede yer alıyor. Hem ekonomik olması hem de kolay bulunabilirliğiyle tam bir protein şampiyonu.