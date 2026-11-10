Badem mi fıstık mı ceviz mi? İşte proteini en yüksek 12 kuruyemiş

Adil bir karşılaştırma yapabilmek adına, standart bir porsiyon olan 1 ons (yaklaşık 28 gram veya küçük bir avuç dolusu) çiğ veya kuru kavrulmuş kuruyemişin baz alındığı listede zirvenin sahibi hangisi oldu?
İşte, sıralama:
Proteinden ziyade lezzeti ve dokusunu sağlayan yüksek tekli doymamış yağ oranıyla öne çıkar. Protein beklemekten ziyade lezzet için tüketilmelidir.
Bademin yarısından daha az protein içerse de, yüksek doymamış yağ oranı ve tereyağlı lezzetiyle besleyici bir seçenektir.
Teknik olarak bir tohum olan çam fıstığı, pesto sosların ve salataların vazgeçilmezi olarak porsiyon başına 4 grama yakın protein sağlar.
Orta derecede proteine sahiptir ancak selenyum açısından inanılmaz derecede zengindir. Aşırı selenyum yüklemesinden kaçınmak için dikkatli (ölçülü) tüketilmelidir.
Genellikle çikolata ve tatlılarda kullanılan fındık, salatalara ve kavrulmuş sebzelere eklendiğinde orta seviye bir protein desteği sunar.
Siyah cevizden daha az protein içerse de, bitki bazlı omega-3 yağ asidi (ALA) açısından en zengin kuruyemiştir.
Kremsi dokusuna rağmen kaju, yemeklere veya soslara katılabilecek, tatmin edici miktarda protein barındıran güçlü bir alternatiftir.
Lif ve potasyum açısından zengin olan Antep fıstığı, bir porsiyondaki yüksek adet sayısı (yaklaşık 49 adet) ile uzun süren bir atıştırmalık deneyimi sunarken protein açısından da bademi yakından takip ediyor.
Ağaç yemişleri arasında en güçlü seçeneklerden biri olan badem, proteinin yanı sıra E vitamini ve lif açısından da oldukça zengindir (Bir porsiyonu ortalama 23 badem eder).
Marketlerdeki standart cevizden farklı olarak, daha topraksı ve yoğun bir aromaya sahip olan siyah ceviz, en yüksek proteinli ikinci seçenek.
Botanik olarak bir baklagil olsa da, beslenme açısından kuruyemiş grubunda değerlendirilen yer fıstığı, protein oranında açık ara zirvede yer alıyor. Hem ekonomik olması hem de kolay bulunabilirliğiyle tam bir protein şampiyonu.
Uzmanlara göre çiğ ve kuru kavrulmuş kuruyemişler neredeyse aynı oranda protein içerir. Kavurma işlemi sadece yemişin içindeki nemi (suyu) alır ve gramaj başına düşen besin konsantrasyonunu çok hafif değiştirir.