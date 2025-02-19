Bağ evinde dehşet: Sobayı harlamak isterken yangın çıktı! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kapının tutuşması üzerine içeride mahsur kalan ikili, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında mahsur kalarak ağır yaralanan Yunus Tapan ile T.D., itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan ikili, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.