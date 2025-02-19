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Giriş Tarihi: 19.2.2025 01:32

Bağ evinde dehşet: Sobayı harlamak isterken yangın çıktı! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Yunus Tapan ile T.D., bağ evine gitti. Tapan, ısınmak için sobayı benzinle harlamak isterken benzinin parlaması sonucu bidonu kapıya attı. Kapının tutuşması üzerine ikili evde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle ağır yaralanan ikili hastaneye kaldırıldı. Yunus Tapan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Bağ evinde dehşet: Sobayı harlamak isterken yangın çıktı! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Tapan ile T.D. bağ evine gitti. Isınmak için sobayı benzinle harlamak isteyen Yunus Tapan, benzinin birden parlaması sonucu bidonu korkuyla kapıya attı.

Kapının tutuşması üzerine içeride mahsur kalan ikili, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında mahsur kalarak ağır yaralanan Yunus Tapan ile T.D., itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan ikili, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Hastaneye kaldırılan Yunus Tapan ile T.D., yanık ünitesinde tedavi altına alındı. Yunus Tapan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Bağ evinde dehşet: Sobayı harlamak isterken yangın çıktı! 1 ölü, 1 ağır yaralı
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