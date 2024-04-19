BAĞ-KUR 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?

Bağkur 7200 prim gün sayısı gündemde! Erken emeklilik bekleyenlere fırsat kapısı olacak düzenleme özellikle esnafları yakından ilgilendiriyor. Erken emeklilik bekleyen kişilerce yakından takip edilen Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında, ne zaman yasalaşacak sorusu yanıt arıyor. Konmu hakkında gelişmeleri Bakan Işıkhan aktarmıştı. Peki, Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi? İşte, detaylar!
BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI KİMLERİ KAPSYOR?
Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı.
Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.
Bağkur 7200 prim yasalaştı mı, ne zaman yasalaşacak?
Bağkur 7200 prim müjdesinin detayları belli olmasa da kapsamı şu şekilde ifade ediliyor; Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak. Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.
Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağ-Kur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz." ifadelerine yer verdi.