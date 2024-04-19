BAĞ-KUR 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağ-Kur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz." ifadelerine yer verdi.