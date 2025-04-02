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Giriş Tarihi: 2.4.2025 06:06

Bağcılar'da bekçilere silahlı saldırı: 1 bekçi ağır yaralı

Bağcılar'da kimlik kontrolü için 3 kişiye ikazda bulunan bekçi ekibine silahla ateş açıldı. Açılan ateşte bekçi Uğur Gölçek ağır yaralandı.

DHA
Bağcılar’da bekçilere silahlı saldırı: 1 bekçi ağır yaralı

Olay, saat 00.10 sıralarında Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde rutin kimlik kontrolü için 3 kişiye ikazda bulunan bekçi ekibine silahla ateş açarak karşılık verildi. Açılan ateşte bekçi Uğur Gölçek, ağır yaralandı. Gölçek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaralı bekçiyi hastanede ziyaret etti.

Öte yandan, olay sonrası kaçan saldırganların yakalanması için başlatılan soruşturma, çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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Bağcılar'da bekçilere silahlı saldırı: 1 bekçi ağır yaralı
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