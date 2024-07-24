Bağcılar’da cami imamı okla vuruldu: Önce imamı sonra cemaati hedef almış

Edinilen bilgilere göre olay, Bağcılar Necattin Camii'nde yaşandı. İddiaya göre öğle namazı öncesi şüpheli Muhammed Fatih G. camide şortla namaz kılan birini gördü ve imama söyledi. Görgü tanıklarının ifadesine göre şüpheli şortlu şahsı göstererek; "Bu adamı buraya nasıl sokuyorsunuz. Bir de devletten maaş alıyorsunuz" diyerek bağırmaya başladı. Bu sırada araya giren cemaat imamı olay yerinden uzaklaştırdı ve namaz kılmaya başladı. Şüpheli de camiden çıkıp gitti.

ÖNCE İMAMI SONRA CEMAATİ HEDEF ALMIŞ

Namaz bitiminde cemaatle camiden çıkan imam hastane istikametine doğru yürüdüğü sırada elinde ok ve yayla bekleyen şüpheli bir anda oku fırlattı. İmam Dursun Kuru sağ göğsünün üzerinden vuruldu. Bununla da yetinmeyen şüpheli aynı düzeneğe tekrar ok takıp imamın yanında bulunan cemaate doğru hedef alınca çevredekiler üzerine atlayıp hemen etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahsın üzerinde başkaca bir suç unsuru da bulunmadı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan imam Dursun Kuru, omuzunda okla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyatla omuzundaki ok parçaları çıkartılan Kuru'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TEK BAŞINA YAŞIYORMUŞ

Saldırgan Muhammet Fatih G. ise olay yerine gelen polis ekipleri teslim edildi. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bağcılar Merkez mahallesindeki bir evde tek başına yaşadığı öğrenilen şüphelinin evinin de çöp ev görünümünde olduğu öne sürüldü. Şüphelinin uyuşturucu madde kullanmak, kişilerin huzurunu bozmak, silahlı kanunlara muhalefet ve kasten yaralamadan kaydının olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da bir açıklama yayınladı. Yapılan açıkalmada; "İstanbul'un Bağcılar İlçesi Necaattin Cami'de dün öğlen saatlerinde Cami İmamı D.K.'yı okla yaralayan şahsın M.G. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs "Kasten Yaralama" suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucu şüpheli şahsın cami içerisine girerek, imama hakarette bulunduğu, vatandaşlar tarafından camiden çıkartıldığı, bir müddet sonra elinde ok ve yay ile cami önüne geri gelerek camii çıkışında imam D.K. yı yaraladığı tespit edilmiştir. Ayrıca M.G. isimli şüpheli şahsın "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Kasten Yaralama ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. Masum insanların canlarına kast edenlere, huzurunu kaçıranlara asla müsaade etmeyeceğiz." İfadeleri kullanıldı.