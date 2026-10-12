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Giriş Tarihi: 12.10.2026 16:22

Bağcılar’da çete hesaplaşmasında 13 kurşunla öldürülmüştü: Emirhan Menteşe cinayetinde 5 kişiye gözaltı

İstanbul Bağcılar’da cadde üzerinde silahlı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki Emirhan Menteşe’nin 13 kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı. Yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirtilen ve 13 suç kaydı bulunan 5 şüpheli İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda gözaltına alındı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bağcılar’da çete hesaplaşmasında 13 kurşunla öldürülmüştü: Emirhan Menteşe cinayetinde 5 kişiye gözaltı
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Olay, gece saatlerinde Bağcılar Fatih Mahallesi Pazar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Emirhan Menteşe ile Baran Dikmen, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

13 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emirhan Menteşe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırıda yaralanan Baran Dikmen ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri caddeyi güvenlik çemberine alırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Menteşe'nin cenazesi, incelemelerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ORGANİZE ŞUBE'DEN 5 GÖZALTI

Yapılan incelemelerde 13 suç kaydı bulunduğu belirlenen Emirhan Menteşe'nin yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı olduğu öne sürüldü. Cinayetin aydınlatılması için çalışma başlatan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emirhan Menteşe'nin Giresun'da toprağa verileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör
#İSTANBUL #BAĞCILAR
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