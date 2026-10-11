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Giriş Tarihi: 11.10.2026 12:16

Bağcılar’da çete savaşı! 20 yaşındaki genç 13 kurşunla öldürüldü

İstanbul Bağcılar’da cadde üzerinde silahlı saldırıya uğrayan 13 suçtan sabıkalı 20 yaşındaki Emirhan Menteşe hayatını kaybetti. Menteşe'nin yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirtilirken 13 kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı. Saldırıda Baran Dikmen de yaralandı. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından öldürülen kişinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Bağcılar’da çete savaşı! 20 yaşındaki genç 13 kurşunla öldürüldü
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İstanbul Bağcılar'da cadde üzerinde silahlı saldırıya uğrayan 13 suçtan sabıkalı 20 yaşındaki Emirhan Menteşe hayatını kaybetti. Menteşe'nin yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirtilirken 13 kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı. Saldırıda Baran Dikmen de yaralandı. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından öldürülen kişinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay, gece saatlerinde Bağcılar Fatih Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Emirhan Menteşe ve Baran Dikmen'e kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Saldırgan veya saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Emirhan Menteşe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

13 SUÇ KAYDI VARDI YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTILIYDI

Yaralanan Baran Dikmen ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, caddeyi giriş ve çıkışlara kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Emirhan Menteşe'nin 13 suçtan sabıkası olduğu ve 13 kurşunla öldürüldüğü belirlendi. Yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirtildi. Emirhan Menteşe'nin Giresun'da toprağa verileceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

#İSTANBUL
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