Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Bağcılar Devlet Hastanesi acil bölümünde meydana geldi. Kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Mehmet T.'nin (49), sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi. Acı haberin yakınlarına verilmesinin ardından maktul yakınları olan A.S.Ö. (19), A.T. (18), A.T. (21) ve R.T. (21) hastane çalışanlarına kesici aletlerle saldırdı.

1 GÖREVLİ KESİCİ ALETLE YARALANDI

Çıkan arbede sırasında güvenlik görevlisi Kadir A. (37) sol diz üstünden, acil servis hemşire yardımcısı Hasan K. (46) ise kulak bölgesinden kesici aletle yaralandı. Güvenlik görevlileri Necati B. (32) ve Okan H. de (32) arbede esnasında darp sonucu yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralanan personeller Bağcılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaraların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, şüpheliler yakalandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen kesici alet muhafaza altına alınarak karakola teslim edildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. 4 şüpheli sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden hastanın cenazesinin yakınlarına teslim edildiği ve hastanede devam eden herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı öğrenildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör