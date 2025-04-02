Bağcılar’da kahreden olay! Kimlik kontrolü için durdurulunca ateş saçtı! 1 bekçi şehit oldu

Olay, Yüzyıl Mahallesi 2177. Sokak'ta saat 00.10 sıralarında meydana geldi. Bekçiler, şüpheli gördükleri 4 kişiye kimlik kontrolü yapmak istediği sırada, şahıslar aniden silahla ateş açtı. Saldırıda bekçi Uğur Gölçek ağır yaralanırken, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

SİLAHLI SALDIRI GECE SAATLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gölçek, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, hastaneye giderek Gölçek'i ziyaret etti. Ancak tüm müdahalelere rağmen bekçi Uğur Gölçek şehit oldu.