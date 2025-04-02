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Giriş Tarihi: 2.4.2025 15:18 Son Güncelleme: 2.4.2025 15:38

Bağcılar’da kahreden olay! Kimlik kontrolü için durdurulunca ateş saçtı! 1 bekçi şehit oldu

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahla ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan bekçi Uğur Gölçek, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Olay sonrası kaçan 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

DHA
Bağcılar’da kahreden olay! Kimlik kontrolü için durdurulunca ateş saçtı! 1 bekçi şehit oldu

Olay, Yüzyıl Mahallesi 2177. Sokak'ta saat 00.10 sıralarında meydana geldi. Bekçiler, şüpheli gördükleri 4 kişiye kimlik kontrolü yapmak istediği sırada, şahıslar aniden silahla ateş açtı. Saldırıda bekçi Uğur Gölçek ağır yaralanırken, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

SİLAHLI SALDIRI GECE SAATLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gölçek, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, hastaneye giderek Gölçek'i ziyaret etti. Ancak tüm müdahalelere rağmen bekçi Uğur Gölçek şehit oldu.

SALDIRGANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Olayın ardından İstanbul Emniyeti, saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelendi ve şüphelilerin olay sonrası kaçış anları tespit edildi. Görüntülerde, üç saldırganın sokakta beklediği, bekçileri fark eder etmez kaçmaya başladıkları anlar yer aldı.

Ayrıca, yaralı bekçi Uğur Gölçek'in ambulansla hastaneye kaldırıldığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, titiz çalışmaları sonucu saldırıyı gerçekleştiren B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) isimli 4 şüpheliyi Bağcılar'da yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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Bağcılar’da kahreden olay! Kimlik kontrolü için durdurulunca ateş saçtı! 1 bekçi şehit oldu
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