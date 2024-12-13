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Giriş Tarihi: 13.12.2024 01:03

Bağcılar'da kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul Bağcılar'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA
Bağcılar’da kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü

Bağcılar'da 15 Temmuz Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki kahvehanenin önüne kimliği belirsiz 2 kişi motosikletle geldi. Ardından motosikletten inen şüphelilerden biri, kahvehaneyi girerek, bu sırada oyun oynayan Veysi A'ya ateş açtı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Açılan ateş sonucu Veysi A. ağır yaralanırken, saldırgan geldiği motosikletliyle olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Veysi A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İş yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Bağcılar'da kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü
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