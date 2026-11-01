Bağcılar’da korkunç kaza! Yardım etmek isterken iki aracın arasına sıkıştı: O anlar kameraya böyle yansıdı!

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bağcılar'daki İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) meydana geldi. Üç tekerlekli yük motosikletine binen sürücü, aracı çalıştırdığı sırada gaza basarak yol kenarında park halinde bulunan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yine park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Durumu fark eden bir kişi, devrilen motosikleti kaldırmak için yardıma geldi.
YARDIM EDERKEN YARALANDI
Bu sırada yeniden araca binen sürücü, gaza basınca devrilen motosiklete ikinci kez çarptı. Yardıma gelen kişi ise otomobille motosiklet arasında sıkıştı. Yardım etmek isteyen kişi sağ bacağından hafif yaralandı.
Bağcılar'da aracıyla motosiklete 2 kez çarptı! Yardıma gelen kişi yaralandı: O anlar kamerada
AYNI MOTOSİKLETE İKİ KEZ ÇARPTI
Bu sırada motosikletin aracın üzerine devrildiğini gören bir kişi ise yardıma geliyor. Motosikleti tutan kişi sürücünün ikinci kez çarpmasıyla araçla motosiklet arasında sıkışıyor. Hafif yaralanan kişi bacağını tutarak kaldırıma oturuyor.