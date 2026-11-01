Bağcılar’da korkunç kaza! Yardım etmek isterken iki aracın arasına sıkıştı: O anlar kameraya böyle yansıdı!

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bağcılar'daki İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) meydana geldi. Üç tekerlekli yük motosikletine binen sürücü, aracı çalıştırdığı sırada gaza basarak yol kenarında park halinde bulunan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yine park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Durumu fark eden bir kişi, devrilen motosikleti kaldırmak için yardıma geldi.