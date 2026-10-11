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Giriş Tarihi: 11.10.2026 04:54

Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi

Bağcılar’da, akşam saatlerinde cadde üzerinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

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DHA
Bağcılar’da silahlı saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi
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Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede bir kişi, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, caddeyi giriş ve çıkışlara kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

#BAĞCILAR
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Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi
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