Bağcılar’da yeni nesil çete savaşı

İstanbul Bağcılar'da dün gece saatlerinde Fatih Mahallesi Pazar Caddesi'nde, 20 yaşındaki Emirhan Menteşe ve Baran Dikmen'e kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Saldırgan veya saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Emirhan Menteşe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Baran Dikmen ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, caddeyi giriş ve çıkışlara kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Emirhan Menteşe'nin 13 suçtan sabıkası olduğu ve 13 kurşunla öldürüldüğü belirlendi. Yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirtildi. Emirhan Menteşe'nin Giresun'da toprağa verileceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör