Bağdat Caddesi’nde feci kaza: Yusuf Aktaş isimli genç hayatını kaybetti

Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yusuf Aktaş'a kaldırıma park ettiği aracının yanına gittiği sırada hızla gelen bir otomobilin çarptığı görülüyor.

Yusuf Aktaş'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayı gören Muhammet Alp Yardımcı, "Biz arkadaki arabadaydık, sol tarafa bakınca adamın yerde olduğunu gördüm, çarpan kişinin vurup kaçtığını söylüyorlar" şeklinde konuştu.