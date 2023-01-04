Acı kazada ölen Yusuf Aktaş’ın ailesi konuştu: İnsan bir kediye çarpınca durup bakıyor, bu durmamış

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 25 Aralık Pazar günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana gelen kazada, avukat Alp Endersoy'un kullandığı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan oto yıkama işi yapan Yusuf Aktaş'a (52) çarptı.
Evli ve iki çocuk babası Aktaş hayatını kaybetti, avukat Endersoy ise kaza bölgesinden kaçarak izini kaybettirdi. Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki evinde yakalanan Endersoy tutuklanarak demir parmaklıklar ardına konuldu. Aşırı hız kurbanı Yusuf Aktaş da Merdivenköy Mezarlığı'na defnedildi.
"EN AĞIR CEZAYI ALSIN"
Yusuf Aktaş'ın gözü yaşlı ailesi SABAH'a konuştu. Geride 11 kız ve 8 yaşında erkek iki torununun kaldığını belirten Yusuf Aktaş'ın babası Mehmet Aktaş, "Araç sürücüsü vurup kaçmış. Avukat da bunu yaparsa... Oğlum bankamatikten para çektikten sonra tam kaldırıma çıkacağı sırada araç çarpmış. Oğlumu öldüren kişiden şikâyetçiyiz. İki çocuğu yetim kaldı. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Herkese örnek olacak bir ceza çekmesini istiyoruz. Hukuki olarak peşini bırakmayacağız." dedi. Baba Mehmet Aktaş, kaza sırasında Alp Endersoy ile başka bir araç sürücüsünün yarış yaptıklarını öne sürdü.
"İNSAN KEDİYE ÇARPINCA DURUP BAKIYOR"
Yusuf Aktaş'ın akrabası Enver Aktaş da kazanın ardından Alp Endersoy'un durmak yerine kaçmasına isyan etti. Enver Aktaş, "Kaza olabilir. İnsan bir kediye çarpınca durup bakıyor. Bu durmamış. Bu olayda hiç iyi niyet göremiyoruz. Çarpan avukat kaçma hazırlığı yaparken yakalandı. Mesleki bilgisini bu işten yırtmak için kullanmış. Bu olayda devletimizin yanımızda olmasını istiyoruz. Devletimizi yanımızda görmek istiyoruz. Hukuki açıdan peşini bırakmayacağız." diye konuştu.
"SADECE KIZ ARKADAŞI DOĞRU İFADE VERMİŞ"
Yusuf Aktaş'ın iş arkadaşı Bülent Kartal ise, "Yanında bulunan kişilerin ifadesi alınıyor. Sadece kız arkadaşı doğru ifade veriyor. Kaçma hazırlığı yapacağı sırada yakalanmış. Kaza yaptığı aracın ön kısmı parçalanmış, araç Ümraniye'de bulundu. Ayrıca o akşam yanında bulunan kişilerle yaptıkları tüm konuşma ve mesajlaşmaları telefonlarından silmişler" ifadelerini kullandı.