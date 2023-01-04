Acı kazada ölen Yusuf Aktaş’ın ailesi konuştu: İnsan bir kediye çarpınca durup bakıyor, bu durmamış

"İNSAN KEDİYE ÇARPINCA DURUP BAKIYOR"

Yusuf Aktaş'ın akrabası Enver Aktaş da kazanın ardından Alp Endersoy'un durmak yerine kaçmasına isyan etti. Enver Aktaş, "Kaza olabilir. İnsan bir kediye çarpınca durup bakıyor. Bu durmamış. Bu olayda hiç iyi niyet göremiyoruz. Çarpan avukat kaçma hazırlığı yaparken yakalandı. Mesleki bilgisini bu işten yırtmak için kullanmış. Bu olayda devletimizin yanımızda olmasını istiyoruz. Devletimizi yanımızda görmek istiyoruz. Hukuki açıdan peşini bırakmayacağız." diye konuştu.