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Giriş Tarihi: 8.3.2023 11:49

Bağdat’taki feci kaza soruşturması tamamlandı

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 25 Aralık günü Yusuf Aktaş’a (53) çarparak ölümüne neden olan avukat Alp Endersoy (31) hakkındaki soruşturma tamamlandı. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda şüpheli avukatın trafik kurallarına uymadığı vurgulanırken maktulün de dikkatsizce yola atladığı belirtildi. Raporda şüpheli ve maktul eşit derece asli kusurlu bulundu. Savcılık ise şüpheli Endersoy’un ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Bağdat’taki feci kaza soruşturması tamamlandı

Bağdat Caddesi'nde 25 Aralık 2022 günü yaşanan korkunç olayda Yusuf Aktaş, karşıdan karşıya geçtiği esnada avukat Alp Endersoy kontrolündeki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan şüpheli avukat polis ekiplerince yakalanmış, ardından da adli makamlarca tutuklanmıştı.

SAVUNMASINDA SUÇU YAYAYA VE ARKADAŞINA ATTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık hazırladığı iddianamede, olay günü şüphelinin kullandığı araçla karşıdan karşıya geçen Yusuf Aktaş'a çarparak ölümüne neden olduğunun anlaşıldığını belirtti. Şüpheli avukatın savunmasında aracı İrem Vatangül aracılığı ile sürmek için aldığını, 60 kilometre hızla giderken bir şahsın koşarak önüne çıktığını, fren yaptığını ancak yerlerin ıslak olması nedeniyle aracın kaydığını, bu nedenle yola çıkan şahsa çarptığını, yanında bulunan arkadaşının kendisinin durmasına gerek olmadığını söylemesi üzerine durmadığını söylediği aktarıldı.

ŞÜPHELİ AVUKATIN TRAFİK İHLALLERİ ANLATILDI

İddianamede trafik bilirkişisi tarafından düzenlenen rapora da yer verildi. Raporda şüpheli sürücünün havanın yağışlı, zemininin ıslak ve nemli oluşunun kendisini yolda zorlayacak durumlar olmasına rağmen gerekli dikkat ve özeni göstermeden davrandığı belirlendi. Ayrıca şüphelinin olay yerinde trafik için tehlike yaratmadan durması, kaza yerinde gereken tedbirleri alması ve bu kazanın sorumluluğun saptanmasında yararlı olacak kanıt ve izler dahil kaza yerinde durumu değiştirmeyerek görevli memurlara haber vermesi gerekirken hiçbirini yapmadığı vurgulandı.

SÜRÜCÜ VE YAYA EŞİT DERECEDE ASLİ KUSURLU

Raporda şüpheli Alp Endersoy asli kusurlu bulunurken maktul Yusuf Aktaş'ın da şüpheliyle eşit derecede asli kusurlu olduğu saptandı. Yusuf Aktaş'ın yolun karşısına geçmek içi olay yerine 52 metre uzaklıkta bulunan trafik ışıklarının bulunduğu yerde yayalar için yeşil ışık yandığında geçmesi gerekirken trafiğin aktif olduğu yola kendi can güvenliğini sağlamadan dikkatsizce girdiği belirtildi.

6 YILA KADAR HAPİS VE 3 YILA KADAR AVUKATLIK YAPMAMASI İSTENDİ

İddianamede şüpheli Alp Endersoy'un maktul Yusuf Aktaş'ın ölümüne neden olduğunun altı çizilerek kusurlu olduğu anlatıldı. Şüpheli avukatın 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi. Ayrıca iddianamede şüpheli Endersoy'un 3 yıla kadar avukatlık mesleğini yapmaması da talep edildi.

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Bağdat’taki feci kaza soruşturması tamamlandı
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