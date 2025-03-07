Bağımlılıkla mücadeleye öğrencilerde yürüyüşle destek verdi

Avcılar Lisesi'nin Genç Yeşilay Kulübü üyesi öğrencileri Marmara Caddesi'nde biraraya geldi. 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan 'Yeşilay Haftası' nedeniyle biraraya gelen öğrencilere Yeşilay Şube Başkanı Ufuk Güneş ve diğer yetkililer de eşlik ettii. 'Hepimiz için bağımsız bir gelecek' yazılı pankart taşıyan öğrenciler, metrobüs üst geçidinde ellerindeki broşür ve rozetleri dağıttı; ardından da Marmara Caddesi'ne yürüdü. Lise öğrencileri Marmara Caddesi'nde bağımlılıkla ilgil bilgilendirme yaptıktan sonra broşür dağıttı.

'ÖNLEYİCİ EĞİTİM VERMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Yürüyüşle ilgili blgi veren Şube Başkanı Ufuk Güneş, "Avcılar Lisesi'nden başlayarak Avcılar yan yoldan metrobüs durağına geldik. Vatandaşlarımıza Yeşilay'ın farkındalığını göstermek için, bir etkinlik gerçekleştirmek istedik. Vatandaşlarımızın sağlıklı yaşayabilmeleri ve sağlıklı bir geleceği oluşturmak için bir farklındalık oluşturmak istedik. Yeşilay dünyada beş bağımlılıkla mücadele eden tek sivil toplum örgütü. Öğrencilerimize okullarda, gençlerimize üniversitelerde, insanlarımıza mahallelerde sokaklarda önleyici anlamda eğitim vermeye çalışıyoruz. Bugün de farkındalık oluşturmak istedik. Bağımlı olarak kaybettiğimiz her bir gencimiz bu ülke topraklarından kaybedilmiş bir parçadır. Hepimiz için sağlıklı mutlu bağımsız bir gelecek için Yeşilay'da buluşalım" dedi.