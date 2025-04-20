Bağımlılıktan kurtuldu, kendini uyuşturucuyla savaşa adadı

"ŞİMDİ GAYET RAHAT VE HUZURLUYUM"

Hayatı boyunca uyuşturucu yüzünden çok kötü şeyler yaşadığını söyleyen genç adam, "Darbedildim, dolandırıldım, kavga ettim, sırf onu bulmak için borca girdim, iş bulamadım, çalışamadım, arabamı sattım, aile huzurumu bozdum. Olmadık şeyleri kafamda kurdum. Ailemin ve çevremin de desteğiyle bu illeti bırakmaya karar verdim ve buraktım. Ondan sonra da kendimi uyuşturucuyla savaşa adadım. Bırakmamın ardından ilk 15 gün ağlama krizlerim, öfke patlamalarım oldu. Geceleri uyuyamadım, gündüzleri yattığım yerden başımı kaldıramadım. Kendimi o raddeye getirdiğim için çok pişmandım. 15 günün ardından ağrılarım hafifledi, kendimi daha rahat hissettim. Ona olan isteğimin bitmesi 2 buçuk ay sürdü. O süreçteyken hiç boş durmadım, sürekli bir uğraş içerisinde oldum ve uyuşturucuyu tekrar aramamak için sürekli farklı işlerle meşgul oldum. Evimin duvarlarını boyadım, bahçe işleriyle ilgilendim. Böylelikle uyuşturucuyu hayatımda komple bitirdim, şu anda gayet rahat ve huzurluyum." ifadelerini kullandı.

"EŞİMİN BÜYÜK DESTEĞİ OLDU"

Maddeyi bıraktıktan sonra bilincinin açıldığını ve daha mantıklı kararlar verdiğini belirten Emanet, bu süreçte eşinden büyük destek gördüğünü söyledi. Emanet, "Uyuşturucunun ne kadar kötü bir şey olduğunun daha çok farkına vardım. Bırakmamda eşimin de büyük desteği oldu, onun sayesinde bıraktım. Bu süreçte aile ve çevre desteği de çok önemli. Bıraktıktan sonra bu illetle daha çok savaşmak istedim. Bir sosyal medya hesabı açarak uyuşturucunun zararlarını anlattığım videolar çekmeye başladım. Kullanıldığı zaman insanı ne hâle getirdiğine dair canlandırma videolar çektim. Bunu kullanan kişi, kendini dışarıdan görmüyor ve nasıl bir hâle düştüğünü bilmiyor. Uyuşturucunun kişide oluşan tahribatı göstermek için böyle videolar çekmeye başladım. Faydalı da olduğunu düşünüyorum, olumlu geri dönüşler alıyorum. Beni doktor, hoca sananlar oluyor, halbuki ben bu kişilerle aynı cehennemin içinde yaşamış biriyim ve amacım bağımlılıklarını bitirmeleri." diye konuştu.

"SAVAŞIM HÂLÂ DEVAM EDİYOR"

Uyuşturucuyla mücadelenin kafada bittiğini vurgulayan Emanet, "Bitirmeye karar veriyorsanız çevrenizin de desteğiyle bunu durdurmak mümkün. Aslında benim savaşım da hâlâ devam ediyor, zaman zaman aklıma geliyor. Kullanan arkadaşlarımla ilişkimi kestim, hiçbiriyle görüşmüyorum. Evden işe, işten eve geliyorum. Ailemle vakit geçiriyorum. Kendi iradeleriyle bırakamıyorlarsa ücretsiz yardım kuruluşlarından destek alabilirler. Bu illetin sonu yok, ne kadar erken tedbir alırlarsa o kadar çabuk kurtulurlar. Kesinlikle kullanmayın, kullananlarla da görüşmeyin.



"BU İLLETİN SONU CEHENNEM, GEÇ OLMADAN BIRAKIN"

3 kızım var, onlar benim her şeyim. 9 yaşındaki kızım da bendeki değişimleri fark etti. Kızım bile bunu fark ettiyse ben de 35 yaşında bir adam olarak hâlâ bunun farkına varamadıysam suçun bende olduğunu anladım ve bırakmayı kafama koydum. Gençlere tavsiyem; ailelerinizin değerini bilin, bu madde aile değerlerini yok ediyor. Aileler aslında çocuklarından nefret etmiyor, çocuklarının düştüğü durumdan nefret ediyor. Arkadaşlarını aileden yakın görüyorlar. Madde kullanan arkadaş, arkadaş değildir. Şimdi sosyal medyadan olabildiği kadar insanlara bu illetin zararlarını duyurmak istiyorum. Bir hevesle başlıyorlar ama bunun sonu bir cehennem." ifadelerini kullandı.