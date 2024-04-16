BAĞKUR 7200 GÜN SON DURUM: Esnafa erken emeklilik! Bağ-Kur 7200 prim günü Meclis’ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak?

Bağkur prim günü düştü mü, ne zaman yasalaşacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Prim sayısı nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur'luları kapsayan düzenleme için çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Bakan Işıkhan, konu ile ilgili son açıklamasında ''Çalışmalarımız devam ediyor. Mutlaka yerine getireceğiz.'' demişti. Söz konusu düzenleme ile emekli prim gün sayısı 1800 gün düşürülecek ve böylece küçük esnaf emekliliğe hak kazanacak. 7200 günü tamamlayan kadın 58, erkek ise 60 yaşında emekli olacak. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı şartları neler, esnafa erken emeklilik çıktı mı? İşte 7200 Bağkur prim sayısı son dakika gelişmeleri…
BAĞ-KURLULARIN EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI SSK İLE EŞİTLENİYOR!
Emeklilere erken emeklilik müjdesi geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Yeni düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur'lular arasındaki 1800 prim günü farkı giderilecek.
Bu sebeple Bağkur 7200 prim günü yasalaştı mı sorusu bir süredir gündemde yer alıyor. İşte, SSK-Bağkur prim eşitlemesi son gelişmeler...
BAĞKUR PRİM SAYISI DÜŞECEK Mİ, KAÇ GÜN OLACAK?
Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı.
9 bin olan Bağ-Kur prim gün sayısının 7200 güne düşürülmesiyle birlikte binlerce küçük esnaf emekliliğe hak kazanacak ve 5 yıl önce emekli olabilecek. Bu kapsamda 7200'ü tamamlayan kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olacak.
BAĞKUR 7200 NE OLDU, SON DURUM NE?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ile ilgili açıklamasında şunları kaydetti:
"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz.
Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağ-Kur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz."
BAĞKUR 7200 PRİM NE ZAMAN ÇIKACAK?
Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), 3600 ek göstergeb gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor.
Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.
Seçim öncesi verilen müjdeler arasında yer alan esnafa erken emeklilik için çalışmalar sürüyor. SSK-Bağkur prim eşitlemesine yönelik çalışmanın yürürlüğe gireceği tarih için ise henüz bilgi verilmedi.
BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER, KİMLERİ KAPSIYOR?
Projenin detayları netleşmemekle birlikte kapsam şöyle:
Yasal düzenlemeyle Bağ-Kur'luların prim koşulu 9 bin günden 7200'e inecek. Bağ-Kur ile SSK prim eşitlemesinden küçük esnaf yararlanacak.
Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyecek. Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak.
Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.
PRİMİ TAMAMLAYAN EYT'Lİ OLACAK
Prim düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve gerekli koşulları taşıyan Bağ-Kur'lular erken emekli olabilecek.
Yasal düzenlemenin yaşama geçmesiyle birlikte 7200 prim gününü yatıran vatandaşlar geri ödeme almayacak. Örneğin 8200 prim günü olan 7200'den fazla olan primini geri talep edemeyecek.
Erken emeklilik için Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler de bu sigorta kolundaki çalışması 3.5 yıldan az ve 7200 günü doldurduysa Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecek.
Yasal düzenlemeyle prim günü düşerken, normal emeklilikte yaş koşulu değişmeyecek. Prim gününü 7200'e tamamlayan Bağ-Kur'lu kadın 58, erkek de 60 yaşında emekli olacak.
YAKLAŞIK 1 MİLYON ESNAFI İLGİLENDİRİYOR
Düzenlemeden bütün Bağ-Kur'lular yararlanamayacak. Bugün itibariyle kayıtlı 3 milyonun üzerinde esnaf bulunuyor. Bunların yaklaşık 1 milyonu küçük esnaf olup yasadan da bu bölümün yararlanması planlanıyor.
Prim indiriminde çalışan sayısına da bakılacak. Yasada netleşecek düzenleme ile 10 ve altı çalışan işyerlerinde çalışanların yararlanması gibi bir sınırlama bekleniyor.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR
Bağ-Kur statüsünde olup isteğe bağlı sigortalı olanlar ise prim indirimi kapsamında yer almayacak. Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.